İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)
Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, ligin son sırasındaki Kayserispor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sivasspor maçı kazandığı takdirde haftayı lider kapatacak.
Saat 14:00'de başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
İM Kayserispor - DG Sivasspor: 1-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL! 44' Pedro Henrique(Kayserispor) 24' Fernando(Sivasspor)
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Miguel Lopes, Dja Djedje, Yasir, Şamil, Adebayor ve Umut
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Yatabare
21 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor, lider girdiği haftada maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 7 puana sahip.
Maçtan dakikalar(İlk yarı)
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.