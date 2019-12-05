İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa FK: 3-2

Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, kupada kendi evinde Manisa FK'yı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı kırmızılı takım ikinci yarıya da hızlı başladı.

Ziya ve Kravets'in 49 ve 51'de attığı gollerle rahatlayan Kayserispor farkı üçe çıkardı: 3-0

Maçı bırakmayan Manisa FK, 66'da Dilaver'le golü buldu: 3-1

Zahit'in 75. dakikada attığı golle farkı bire indiren Ege temsilcisi beraberlik golünü arasa da karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Bülent Uygun'un öğrencileri sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GOL! 22' Mert Kula, 49' Ziya, 51'Kravets(Kayserispor), 66'Dilaver, 75'Zahit(Manisa)

İŞTE İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emirhan, Kravets, Nurettin, Aksel, Mert, Ercan, Rienstra, Ziya, Selahattin, Furkan Polat.

MANİSA FK: Yusuf, Mustafa, Erman, Mehmet, Abdurrahman, Erhan, Onur, Yiğit, Dilaver, Sinan Kurumuş, Çağrı Giritlioğlu.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Sinan soldan köşe atışı kullandı. Arka direkte Erhan kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

8. dakikada Onur pasını verdi. Erhan soldan içeri girer girmez şutunu attı. Kaleci İsmail, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

11. dakikada ceza alanı dışından Artem Kravets şutunu attı. Kaleci Yusuf, soluna doğru gelen topun hakimi oldu.

18. dakikada Aksel Aktaş, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Yusuf soluna uzanarak topa sahip oldu.

23. dakikada Ziya Alkurt, soldan köşe atışı kullandı. Defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya’ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı. Ön direkte Mert Kula kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Furkan'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Ziya hamle yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

51. dakikada Ziya soldan topu taşıdı ve sağından gelen Artem’e pasını verdi. Artem Kravets ceza alanı çizgisi üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-0

66. dakikada Ziya Alkurt'un ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Penaltı atışını kullanan Dilaver Güçlü'nün vuruşunda top kaleci İsmail'in sağından ağlarla buluştu. 3-1

75. dakikada sağ kanattan Mehmet Yılmaz'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zahit Fındık'ın volesi direğin dibinden ağlara gitti. 3-2

81. dakikada Erhan Kara ayak içi ile topu arka direğe çıkardı. Sinan Kurumuş, bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baran Eraslan xx Sezgin Çınar xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe xx, Ramazan Emirhan Civelek xx, Mert Kula xxx, Ben Rienstra xx, Nurettin Korkmaz x (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 39 x), Aksel Aktaş xx, Ercan Çifci x, Ziya Alkurt xxx (Ümran Zambak dk. 67 x), Furkan Polat xx, Selahattin Seyhun x, Artem Kravets xxx (Furkan Şahin dk. 72 x)

Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Emre Demir, Yasir Subaşı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu x, Mustafa Çakır xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Onur Kolay xx, Çağrı Giritoğlu x (Zahit Fındık dk. 46 xx), Erman Bulucu xx, Yiğit Kerem x (Umut Kaya dk. 46 x), Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Dilaver Güçlü xx (Oğuz Kocabal dk. 68 x), Sinan Kurumuş xx

Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Mert Kula (dk. 23), Ziya Alkurt (dk. 49), Artem Kravets (dk. 51) (İstikbal Mobilya Kayserispor) Dilaver Güçlü (dk. 66 pen.), Zahit Fındık (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya (Manisa FK)





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