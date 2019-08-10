Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKayserisporİstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı
10.08.2019 - 14:39| İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı.

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

 

Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor

Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor

En güzel Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli bayram mesajları 2019

En güzel Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli bayram mesajları 2019

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı!

Sıradaki Haber