Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n okunduÄŸunu duyan hakem maÃ§Ä± durdurdu

03.01.2020 - 21:21 | | Ä°HA
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunduÄŸunu duyan hakem maçÄ± durdurdu
Amasya'da oynanan liseler arasÄ± futbol karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na hakem kararÄ± damga vurdu. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±rken yakÄ±n bÃ¶lgedeki okuldan Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmaya baÅŸlayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Ã–mer Karakaya oyunu durdurdu. Daha sonrasÄ±nda futbolcularla birlikte saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â
Amasya'da oynanan liseler arasÄ± futbol karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±rken yakÄ±n bÃ¶lgedeki okuldan Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmaya baÅŸlayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Ã–mer Karakaya penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± durdurup, futbolcularla birlikte saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â
MaÃ§Ä±n hakemi Ã–mer Karakaya'nÄ±n bu hareketi sahada biran ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyen taraftarlar saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â
Ä°stiklal MarÅŸÄ± bittikten sonra maÃ§Ä±n hakemi Ã–mer Karakaya sahadaki futbolcular tarafÄ±ndan dakikalarca alkÄ±ÅŸlandÄ±.Â