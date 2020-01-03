Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n okunduÄŸunu duyan hakem maÃ§Ä± durdurdu

Amasya'da oynanan liseler arasÄ± futbol karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±rken yakÄ±n bÃ¶lgedeki okuldan Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmaya baÅŸlayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Ã–mer Karakaya penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± durdurup, futbolcularla birlikte saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â



MaÃ§Ä±n hakemi Ã–mer Karakaya'nÄ±n bu hareketi sahada biran ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyen taraftarlar saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â



Ä°stiklal MarÅŸÄ± bittikten sonra maÃ§Ä±n hakemi Ã–mer Karakaya sahadaki futbolcular tarafÄ±ndan dakikalarca alkÄ±ÅŸlandÄ±.Â