İsveç-İspanya maçına Misli.com'da canlı oyna

İSVEÇ– İSPANYA

Euro 2020 Elemelerinde F Grubu’nda mücadele eden İsveç ve İspanya, Solna’daki Friends Arena’da karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Malta deplasmanında beklendiği gibi rahat kazanan İsveç, ikinci sıradaki yerini korudu. Bu maçın önemi kadar onlar için Kasım ayında evlerinde oynayacakları Romanya maçı da önemli olacak. Bu maçı kazanmak kadar alacakları bir puan dahi onlar için çok kıymetli olacak. Evlerinde yenilmesi oldukça güç bir ekip olan İsveç’in son 15 resmi maçta aldıkları tek yenilgi Uluslar Ligi’nde 3-2’lik skorla A Millilerimize karşıydı.

Norveç deplasmanında uzatma anlarına Saul Niguez’in golüyle önde giren İspanya, son anlarda yediği penaltı golüyle bir puanla yetinirken böylece gruptaki 6 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu. İsveç deplasmanında bir puan dahi alırlarsa finallere gitmeyi garantileyecekler. Boğalarda Ramos’un cezası var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki İsveç’te oynanan 2 maçı da ev sahibi kazandı.

İki ekip arasındaki son 4 maç da Toplam 2-3 gol arasında bitti.

İspanya’nın gruptaki 7 maçının 5’i Toplam 2-3 gol bitti.

İsveç’in grupta oynadığı 7 maçın 6’sı 2,5 Gol Üstü bitti.

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