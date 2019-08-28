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28.08.2019 - 09:14| Sabah

İtalya, 15'lik Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

Corriere dello Sport, ‘Parlayan genç futbolcular’ listesine aldığı Türk oyuncu Alpaslan Tahsin’i Avrupa’da çok sayıda kulübün izlediğini yazdı.

İtalya, 15'lik Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Yunanistan'da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı. Paok Komotini takımında forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle dikkatleri üzerine çekerken önemli kulüplerin de takip listesine girdi.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, futbolcuya gazetenin 'Yeni kuşak parlayan genç oyuncularını' tanıttığı köşesinde yer verdi. Topla tenis oynar gibi oynadığı ifade edilen Tahsin'in, hücuma yönelik orta saha olarak görev aldığı belirtildi.

SEVİLLA'NIN HEDEFİNDE

Tahsin için İtalya'dan Juventus, Roma, Napoli ve Milan'ın, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ile Sevilla'nın devrede olduğu bildirildi. Bu kulüpler arasında Tahsin'i transfer etmeye en yakın kulübün ise şimdilik Sevilla gibi gözüktüğü vurgulandı.

Alpaslan Tahsin, Yunanistan'da Paok Komotini takımında forma giyiyor.

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