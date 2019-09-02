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HaberlerMilli Takımİtalya-Angola: 92-61
02.09.2019 - 12:48| İSTANBUL (AA)

İtalya-Angola: 92-61

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBADünya Kupası D Grubu'nda İtalya, Angola'yı 92-61 yendi.

İtalya-Angola: 92-61

İtalya grupta 2'de 2 yaparken, Angola ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan)

İtalya: Hackett 11, Biligha 3, Datome 8, Gallinari 7, Belinelli 17, Vitali, Brooks 11, Gentile 6, Valle 8, Tessitori 10, Abass 11, Filloy

Angola: Morais 10, Moore, Domingos 5, Antonio 4, Moreira 15, Joaquim 6, Goncalves 3, Mingas 2, Paulo 12, Cipriano 4

1. Periyot: 25-11

Devre: 44-21

3. Periyot: 70-42

Diskalifiye edilen: 39.44 Paulo (Angola)

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