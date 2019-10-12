İtalya - Yunanistan canlı bahis heyecanı Misli.com'da

İTALYA – YUNANİSTAN

Euro 2020 Elemelerinde J Grubu’nda mücadele eden İtalya ve Yunanistan Roma’da Olimpiyat Stadyumu’nda puan mücadelesine çıkarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Zorlansa da Eylül ayını ikide iki ile kapayan İtalya, kayıpsız zirvede yer alıyor. Bu maçtaki rakibi Yunanistan ile haziran ayında karşılaşan Gök Mavililer, ilk yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı almasını bilmişti. Bu maçı kazandığı taktirde Euro 2020 finallerine katılmayı garantileyecek olan İtalyanlar, bu maçta alacağı beraberlik halinde ise Bosna Hersek’in kazanamaması ve Ermenistan’ın beraberliği halinde de yine Euro 2020 finallerini garantileyecek. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Inter’li Stefano Sensi bu maçta yok.

Grup maçlarına Liechtenstein deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Yunanistan, sonraki 5 maçta sadece 2 puan çıkarabildi ve grupta sondan ikinci sırada yer alıyor. Özellikle evlerinde Ermenistan ve son olarak grup sonuncusu Liechtenstein’ı yenememeleri onları hedeften iyice uzaklaştırdı. İkinci olarak Euro 2020 bileti almalarına bile büyük sürpriz olarak bakılıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İtalya’nın grupta oynadığı son 5 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

İtalya 9 maçtır Yunanistan’a kaybetmiyor.

Yunanistan, 2019 yılında oynadığı 7 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi İtalya’nın galibiyeti. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ten fazlası ev sahibi kazanır tercihine güveniyor.

Misli.com üyelerinin bir diğer ilgi gösterdiği tercih ise maçta 2,5 Golün altında bir skor çıkması yönünde. Maça kuponlarında yer veren üyelerin %20’sinden fazlası 2,5 Gol Altı seçeneğini kuponlarına işaretlemiş.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN CAZİP ÖNERİSİ İSE…

Yunanistan ciddi bir düşüşte. Kadro kalitelerinin de iyi olduğunu söylemek zor. Alanyaspor formasını giyen orta saha oyucusu Siopis ve forvet Bakasetas da kadroda yer alıyor. İtalya, Mancini ile birlikte yükselişte. Mancini'nin elinde ofansif olarak önemli futbolcular var. Immobile, Insigne, Chiesa gibi isimler formsuz Yunanistan savunması karşısında bolca pozison bulacaktır. Handikaplı İtalya galibiyeti bekliyorum.