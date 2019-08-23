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23.08.2019 - 08:00

İtalya’da Merih heyecanı

Merih Demiral, İtalya’da gündem olmaya devam ediyor.

İtalya’da Merih heyecanı

A Milli Futbol Takımının yıldızlarından Merih Demiral, İtalya’da gündem olmaya devam ediyor. İtalya Serie A’da yeni sezonun bu hafta açılacak olmasından dolayı özel araştırmalar yapıldı.

La Gazetta Dello Sport Gazetesi, sezona damga vurabilecek genç yıldızlardan bir liste oluşturdu. 15 kişilik genç futbolcular listesinde Merih Demiral zirvede yer aldı. İlk sıraya konan genç stoperin Juventus’a transferi ve potansiyeli ele alındı.
Juve’de Bonucci ve Chiellini gibi usta savunma oyuncularına karşın 21 yaşındaki Merih’in formayı alabileceği aktarıldı. Listede F.Bahçe’den Napoli’ye geçen Eljif Elmas’a da yer verildi.

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