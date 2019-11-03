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03.11.2019 - 01:21 |

İtalya'da Torino derbisi Juventus'un

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında lig lideri Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino’yu deplasmanda 1-0 yendi.

İtalya'da Torino derbisi Juventus'un

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Daniele Doveri yönetti.

 Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın dengeli oyunuyla ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Juventus baskısını arttırırken, siyah-beyazlı takım aradığı golü 70. dakikada buldu. Juventus’un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, attığı golle siyah-beyazlıları derbide 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Juventus, bu maçtan aldığı 3 puanla, lig tablosunda puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Inter son dakikada güldü

Juventus’un şampiyonluk yolundaki rakibi Inter ise Bologna deplasmanında son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Bologna, 59. dakikada Roberto Soriano ile 1-0 öne geçti.

Inter’den bu gole yanıt, 75. dakikada Belçikalı forvet Romelu Lukaku’dan geldi.

90 2. dakikada Inter'in kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lukaku, Inter’in Bologna’yı 2-1 yenmesini sağladı.

Bu sonuçla Inter'i puanını 28'e yükseltti ve puan tablosunda ikinci basamakta yer aldı.

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