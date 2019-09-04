İtalyan modeli
40 yaşına kadar oynama hedefi olmasına rağmen 3. kaleci olmak yerine antrenör ekibinde görev almayı seçen Volkan, hem kulübünden kopmuyor hem de teknik direktörlük hayaline yaklaşıyor. Böylece Emre Belözoğlu’nun da sezon sonu futbolu bırakacak olmasıyla İtalya’da Milan ile Juventus’un uyguladığı modele geçilmesi amaçlanıyor.
SENAD OK
Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Volkan Demirel, 17 yıllık kariyerin ardından futbol hayatına noktayı koydu. Sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden olan Volkan, teknik direktörlük hayali için ilk adımı attı. 38 yaşındaki eldiven, son yıllarda kariyer planını yaparken hedefini teknik direktörlük olarak belirlemişti.
Fenerbahçe’nin başında bir gün teknik adam olmak isteyen deneyimli ismin bir başka hedefi de 40 yaşına kadar futbol oynayabilmekti. Ancak şartlar Volkan’ın 40 yaş hedefinin gerçekleşmesini engelledi.
Yıllardır birinci kaleci olarak görev yapan Volkan Demirel, 3. kaleci olmasının kendisini zorlayacağını düşündü.
Yurt dışından teklifler gelse de doğru olanın artık yeni kariyerine bu sezonla birlikte başlangıç yapmak olduğuna karar verdi.
Kulüpte yapılan son görüşme yaklaşık 5 saat sürdü. Burada Volkan’ın artık futbolcu olarak değil farklı rollerde kulübe yarar sağlamasının doğru olacağı fikri ağır bastı. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde eski futbolcular nasıl idareci ya da teknik adam oluyorsa Volkan için de benzer bir plan yapıldı.
Dahası gelecek sene futbol kariyerini noktalaması beklenen Emre Belözoğlu’nun da kulüpte idari olarak görev alması söz konusu.
Bu durumla ilgili Milan ve Juventus örneği veriliyor. Bu iki kulüpte de eski futbolcuların idari ve teknik anlamda aldığı görevlerin benzerini Emre ve Volkan alacak.
Volkan geleceğin teknik adamlığına, Emre ise sportif direktörlüğüne aday olacak. Milan’da Boban, Maldini, Juventus’ta da Nedved gibi kulübün sembol isimleri an itibariyle önemli ve farklı görevler üstleniyor.
Özel jübile
Volkan Demirel için özel bir jübile organizasyonu olacak. Başkan Ali Koç’un göreve geldiğinden beri eski futbolcular ve mevcut kadrodaki bazı isimlere hak ettiği değeri vermek isteyen Ali Koç, Volkan’a da unutulmaz bir veda yapılmasını istiyor.
Futbolculuğa veda ederken Fenerbahçe tarihine yakışır bir organizasyon isteyen Koç, Avrupa’da büyük kulüplerin yaptığı özel bir maç ayarlanmasını düşünüyor. Fenerbahçe’de oynamış önemli oyuncuların olduğu bir jübile maçıyla Volkan’a güzel bir anı bırakılmasını amaçlıyor.