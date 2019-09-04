İtalyan modeli

SENAD OK

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Volkan Demirel, 17 yıllık kariyerin ardından futbol hayatına noktayı koydu. Sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden olan Volkan, teknik direktörlük hayali için ilk adımı attı. 38 yaşındaki eldiven, son yıllarda kariyer planını yaparken hedefini teknik direktörlük olarak belirlemişti.

Fenerbahçe’nin başında bir gün teknik adam olmak isteyen deneyimli ismin bir başka hedefi de 40 yaşına kadar futbol oynayabilmekti. Ancak şartlar Volkan’ın 40 yaş hedefinin gerçekleşmesini engelledi.

Yıllardır birinci kaleci olarak görev yapan Volkan Demirel, 3. kaleci olmasının kendisini zorlayacağını düşündü.

Yurt dışından teklifler gelse de doğru olanın artık yeni kariyerine bu sezonla birlikte başlangıç yapmak olduğuna karar verdi.

Kulüpte yapılan son görüşme yaklaşık 5 saat sürdü. Burada Volkan’ın artık futbolcu olarak değil farklı rollerde kulübe yarar sağlamasının doğru olacağı fikri ağır bastı. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde eski futbolcular nasıl idareci ya da teknik adam oluyorsa Volkan için de benzer bir plan yapıldı.

Dahası gelecek sene futbol kariyerini noktalaması beklenen Emre Belözoğlu’nun da kulüpte idari olarak görev alması söz konusu.

Bu durumla ilgili Milan ve Juventus örneği veriliyor. Bu iki kulüpte de eski futbolcuların idari ve teknik anlamda aldığı görevlerin benzerini Emre ve Volkan alacak.

Volkan geleceğin teknik adamlığına, Emre ise sportif direktörlüğüne aday olacak. Milan’da Boban, Maldini, Juventus’ta da Nedved gibi kulübün sembol isimleri an itibariyle önemli ve farklı görevler üstleniyor.

Özel jübile

Volkan Demirel için özel bir jübile organizasyonu olacak. Başkan Ali Koç’un göreve geldiğinden beri eski futbolcular ve mevcut kadrodaki bazı isimlere hak ettiği değeri vermek isteyen Ali Koç, Volkan’a da unutulmaz bir veda yapılmasını istiyor.

Futbolculuğa veda ederken Fenerbahçe tarihine yakışır bir organizasyon isteyen Koç, Avrupa’da büyük kulüplerin yaptığı özel bir maç ayarlanmasını düşünüyor. Fenerbahçe’de oynamış önemli oyuncuların olduğu bir jübile maçıyla Volkan’a güzel bir anı bırakılmasını amaçlıyor.