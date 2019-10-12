İtalyan senatörden Merih ve Cengiz'e skandal sözler!

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'da forma giyen iki yıldızı Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımları İtalyan Senatörü rahatsız etti.

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Roberto Calderoli, "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler" dedi. (Fotomaç)