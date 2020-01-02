İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Jesus'u istiyor

Fenerbahçe’nin devre arasında savunmaya takviye çalışmaları sürüyor. İtalya basınında yer alan iddialarda, sarı-lacivertlilerin sezon başından bu yana Roma’da oynayan Juan Jesus’u istediği bildirildi.

Haberin içeriğinde, Brezilyalı stoperle Fenerbahçe’nin ciddi anlamda ilgilendiği ancak ekonomik anlamda henüz net adım atılmadığı kaydedildi. Devre arasında da sarı-lacivertlilerin Jesus hamlesinde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Ancak Fenerbahçe’nin bu transfer çalışmasında rahat olmadığı da belirtildi. İtalyan Bologna takımının ciddi anlamda Juan Jesus’u istediği vurgulandı.