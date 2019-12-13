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13.12.2019 - 16:53 |

İtalyanlar'dan bomba Hakan ve Cengiz Ünder iddiası

Çizme basını Hakan Çalhanoğlu-Cengiz Ünder takasını gündeme getirdi. Skorer’in edindiği bilgilere göreyse ne Hakan’ın Roma’ya gitmesi, ne de Cengiz’in bu transferde takasta kullanılması beklenmiyor.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Futbolda ara transfer dönemi yaklaşırken ortalık da ısınmaya başladı. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nin ismi, bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder’in oynadığı Roma ile anılmaya başladı.

Corriere dello Sport iddiası

Deneyimli futbolcunun transfer şekline yönelik dile getirilen iddia oldukça dikkat çekti. Corriere dello Sport gazetesi, sarı-kırmızılıların Hakan’ı kadrosuna katmak istediğini, bunun için iki kulübün yöneticilerinin bugünlerde görüşme halinde olduklarını açıkladı.

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Perrotti olmazsa Cengiz ya da Diawara

Yöneticiler arasında konuşulan konunun, Hakan Çalhanoğlu transferi karşılığında Roma’nın da Arjantinli futbolcusu Diego Perrotti’yi takasta Milan’a vermek istemesi olarak öne çıktı. Perrotti olmaması durumunda ise başkent ekibinin alternatif olarak Cengiz Ünder veya Amadou Diawara’yı alternatif olarak kullanmayı düşündüğü savunuldu.

Hakan’ın pozisyonunda çok isim var

Skorer’in edindiği bilgilere göreyse, böylesi bir transfer olasılığı oldukça düşük. Kadrosunda Hakan Çalhanoğlu ile aynı mevkide oynayan bir çok futbolcu bulunan Roma için böyle bir transferin öncelikli olmadığına dikkat çekilirken, böyle bir durumda Cengiz’in takasta kullanılmasının ise söz konusu olmayacağı vurgulandı.  

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