İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Geride kalan 13 haftada Süper Lig'de zor günler geçiren Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Baştan sonra az da olsa karşılıklı pozisyonların yaşandığı mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Konyaspor'da Rijad Bajic ikinci yarıda çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Golcü futbolcu oyundan alınırken taraftarın protestosuna maruz kaldı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken konuk eip Gaziantep ise 17 puanını 17'ye çıkardı.

İŞTE İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Kayode, Furkan, Güray, Twumasi

Maçtan dakikalar

17. dakikada Miya'nın sol kanattan pasında, ceza alanı dışında bekleyen Jonsson'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kenar çizgiden ortası sonrası Pawlowski'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Miya'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Günay Güvenç tehlikeyi uzaklaştırdı.

34. dakikada topla sağ kanattan çizgiye inen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, Bajic'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada Volkan Fındıklı'nın ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şaniner, topu kafayla Bajic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Miya'nın ceza sahasına ortaladığı topu Oğuz Ceylan kafayla kaleci Günay Güvenç'e indirmek istedi. Bu sırada Oğuz Ceylan ile topun arasına giren Bajic'in yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak Günay Güvenç'in göğsünden sekip tekrar Bajic'e çarparak auta gitti.

61.dakikada topu sürekleyerek ceza sahası kadar yaklaşan Milosevic'in şutu yandan auta çıktı. Bajıc'in vuruşunda defans topu kornere gönderdi.

78. dakikada Jefferson'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı müdahale edip, çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.





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