İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında İttifak Holding Konyaspor, henüz galibiyetle tanışamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor...
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 14.00'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Skorer'den maçı canlı olarak aktarıyoruz...
İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL: 45+1 Milosevic(Konyaspor) 9' Shengelia (k.k.)
İLK 11'LER:
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Poulain, Abdennour, Yasir, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut, Bilal, Adebayor
İlk yarıdan önemli anlar
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Pedro Henrique'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Shengelia'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içiresinde topla buluşan Skubic'in gelişini vuruşunda kaleci Lung topu köşeden çıkardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutu direkten auta gitti.
29. dakikada Shengelia'nın uzaktan sert şutunu kaleci Lung güçlükle çıkardı.
45 1. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasında topla bulaşan Skuvic, topu Milosevic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.