İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Lig maçının sadece birini kazanabildi (10B 4M).

Trabzonspor, Lig'de Konyaspor ile oynadığı son altı maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı (3G 3B).

Konyaspor’un son 10 maçının 8’i 2,5 Alt bitti.





ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi tek maç bahis oynama olanağı olan mücadeleye Misli.com üyeleri Trabzonspor galibiyetine güveniyor. %57 oynanma oranıyla bahis severlerin ilk tercihi MS 2.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Canlı İddaa oynayabileceğiniz karşılaşmanın öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” “Ev sahibi / Deplasman Toplam gol Alt-Üst” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Bu sezon bir türlü istediği futbolu oynayamayan Konyaspor, geçen hafta Denizlispor'a sahasında kaybeden Trabzonspor'u konuk edecek. Aykut Kocaman'ın savunmayı ön plana çıkaran oyunu düşünüldüğünde, karşılaşmanın 2.5 gol alt ve berabere biteceğini düşünüyorum. İlk yarı 1.5 gol altını da değerlendirebilirsiniz.