‘İyi başladık iyi bitirelim’

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Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçından mutlak üç puan istiyor. Teknik heyet Beşiktaş maçındaki oyun ve skordan dolayı takımda rahatlamadan endişe ediyor. Bununla ilgili de iki örnek verildi.

Daha önce berabere bitse de oynanan Trabzonspor ve Galatasaray maçlarındaki üstün oyun sonrası kaybedilen Alanya ve Antalya maçları takıma hatırlatıldı. Bu nedenle yine etkili oynanan Beşiktaş maçı sonrası da aynı durumunun yaşanmasının önüne geçilmek isteniyor.

Teknik heyet derbi öncesi olduğu gibi bu maç öncesi de özel görüşmeler yapacak. Rize maçının kazanılması durumunda Beşiktaş’tan alınan üç puanın daha büyük önem kazanacağı vurgulanacak.

Lige iyi başlayan ancak sezonun ortasında düşüş periyoduna giren sarı-lacivertli takımda teknik heyet, “Lige Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle iyi başladık. Şimdi de iyi bitirmeliyiz” ifadesini kullanıyor. Rize maçının kazanılması durumunda sadece deplasman kabusu bitmeyecek. Alınacak üç puan sayesinde devre arası kampı da özgüvenli geçecek.

Teknik heyet kamp çalışmalarına büyük önem verdiği için Rize maçında alınacak üç puan ligin ikinci yarısında belirleyici olacak.