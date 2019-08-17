'İyi bir takımız'

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta göreve geldiği günden beri ilk resmi maçına bugün çıkacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, hem kendi kariyerinde hem de Beşiktaş’ta yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Futbolcularıyla, bugünkü Sivasspor Demir Grup maçı öncesi bir toplantı yapan siyah - beyazlı teknik adam, “Bu sezon hep birlikte büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Lige iyi bir başlangıç yapmak için imza attığı günden beri gecesini gündüzüne katarak mesai harcayan Avcı’nın, “Biz zaten iyi bir takımız. Geçen sezon özellikle ikinci yarıda çok büyük işler yaptınız. Aramıza yeni katılan isimlerle, bu seviyeyi daha da yukarı çıkaracağız. Bu nedenle lige iyi başlamak hatta üst üste galibiyetlerle başlamak çok önemli. Sezonun ilk deplasman maçı ve bundan sonraki iki maç evimizde... Eğer bu zor deplasmandan galibiyetle dönersek, başlangıç olarak çok iyi bir çıkış yapabiliriz” diye konuştuğu bildirildi.

Takımda sakatlıklar nedeniyle bazı eksiklikler olduğunu da ifade eden Abdullah Avcı’nın, “Öncelikle takım halinde hücum ve savunma yapmalıyız. Antrenmanlarda çalıştığımız hususları sahaya çok iyi yansıtmalıyız. Eksikliklerimizi bu şekilde kapatabiliriz. Yeni sezon başlıyor. Uzun ve zorlu bir dönem bizi bekliyor. Bizler böylesine zorlukları aşabilecek güçte bir takımız” diye konuştuğu belirtildi.