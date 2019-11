CELAL UMUT EREN

Her maç hemen hemen 12 kilometrenin üzerinde koşan, mücadelesiyle gençlere örnek olan Brezilyalı, başta Ersun Yanal olmak üzere herkesi memnun ediyor. Hem son Kasımpaşa maçı görüntüsü hem de genel itibariyle yakaladığı form grafiğiyle, “İyi ki var, iyi ki böyle bir isme sahibiz” yorumları yapılıyor

Fenerbahçe’nin transferleri arasında herkesin beklentisinin yüksek olduğu Luiz Gustavo kısa sürede performansıyla hayran bıraktı. Brezilyalı futbolcu, her maç mücadelesi, istekli tavırları ve performansıyla alkış aldı.



Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok beğendiği yıldız oyuncu, takımın adeta kalbi konumunda. Son oynanan ve 3-2 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde 12.6 kilometre koşan Gustavo, forma giydiği 8 maçta da benzer bir etki gösterdi.



Gustavo, her maç 12 kilometrenin üzerinde koşarak, toplamda 12.2 kilometrelik bir koşu ortalaması tutturdu. Her maçta kendi kalesiyle rakip kale arasında mekik dokuyan, takımın en fazla koşan 3 oyuncusundan biri olan ve çift yönlü oyun tutturan deneyimli orta saha, şimdiden takdirleri topladı.

Başkan Ali Koç’un da her fırsatta profesyonelliği ve oyunuyla övdüğü 32 yaşındaki futbolcu, nerdeyse gençlere taş çıkarıyor. İlerleyen yaşına rağmen antrenman ve maç performanslarıyla alkışları kapan Gustavo, Yanal’ın olmazsa olmazı. Maç başı istatistiklerinde, top kapmada maç başına 5 top kapma ortalaması, 4 ikili mücadele kazanma ve 4 pas arasıyla oynuyor.



Özellikle taktik planlarda Ersun Yanal’ın planları Gustavo’ya göre şekilleniyor. Örneğin, 0-0 sona eren Galatasaray derbisinde 5’li orta saha ve savunma kurgusuyla çıkılırken kilit nokta Gustavo idi. Benzer şekilde hücuma daha yatkın olunan maçlarda da Brezilyalı futbolcu yine kilit isim olarak yer alıyor.

Luiz Gustavo’nun kişisel özelliği de öne çıkıyor. Emre Belözoğlu ve Max Kruse ile beraber takıma liderlik eden tecrübeli oyuncu teknik heyeti rahatlatıyor. Teknik ekip, ‘İyi ki var, iyi ki böyle bir profesyonele ve oyuncuya sahibiz’ yorumunu yapıyor. Ersun Yanal, öğrencisiyle her konuşmasından kendisine olan güveninden katkısından söz ediyor. Ersun Yanal’ın en fazla istediği oyuncuların başında gelen Brezilyalı, kısa sürede tam isabet olarak kayıtlara geçti.

Çok güçlü

Luiz Gustavo ile ilgili en bariz gösterge, fiziksel gücünün yüksek olması. Teknik heyetin de ilk günden itibaren dikkat ettiği konu Brezilyalı futbolcunun hem antrenman temposunda hem de maç ritmindeki yüksek güç oldu.

Gustavo’nun ilk andan son dakikaya kadar sürekli maçın içinde kalabilmesi de fiziksel gücünün yanından mental kuvvetinin de göstergesi oldu. Sorumluluk almaktan çekinmeyen Brezilyalı oyuncu, Ersun Yanal’a da bu özellikleriyle yardım ediyor.