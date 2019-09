İyi puan yetmez!

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Marmaris’te dün startı verilen sezonun 11. ayağı öncesinde Türkiye Ralli’sini değerlendiren Red Bull’un Fransız sürücüsü, “Bu parkurda kontrolü sürekli elinizde tutma şansınız yok. Şampiyonluk için yola devam etmek istiyorsak buradan iyi puanla ayrılmak benim için yeterli değil. En yüksek puanı almalıyım” dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi dün başlarken, Marmaris bir kez daha dünyanın en iyi pilotlarını ağırlıyor. Bu isimlerin başında da çok özel bir isim geliyor. Son altı yılın Dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier. Fransız pilot için sezonunun son bölümü biraz sıkıntılı geçiyor. Ogier, şampiyonanın tamamlanmasına 4 yarış kala lider Ott Tanak’ın 40 puan gerisinde. Bu sebeple şampiyonluk için Türkiye Rallisi çok kritik bir öneme sahip. Zorlu Türkiye Rallisi öncesi Red Bull sporcusu Ogier Milliyet’e konuştu.



- Pilotlar sırlamasında 40 puan geridesiniz. Geriye de Türkiye dahil 4 yarış kaldı. Şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsunuz?

Dediğiniz gibi şu an için şampiyonluk ibresi bizden uzaklaşıyor gibi duruyor. Ancak Türkiye Rallisi büyük bir fark yaratabilir. Marmaris’te hanemize ekleyeceğimiz puanlar çok hayati. Buradan istediğimiz sonuçla ayrılırsak, diğer üç yarışla birlikte her şey olabilir. Şampiyonluk yarışında pozitif kalmaya ve Türkiye’den birincilikle ayrılmaya odaklandık. “







-Almanya’da sıkıntı yaşadınız. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Almanya’daki hafta sonu benim için gerçekten bir hayal kırıklığıydı. Bir ralli hafta sonu 3 gün sürüyor. İlk gün problem yaşadığınızda sakin kalıyorsunuz. İkinci gün sorun yaşadığınızda da yine sakin kalıyorsunuz. Ama üçüncü gün de problem yaşadığınızda sakin kalmak mümkün olmuyor. Bu biraz sinir bozucu. Ama Almanya artık geride kaldı. Artık kalan 4 yarış önemli. Şampiyonluk şansım devam ettiği sürece ben de bu şansı sonuna kadar kovalayacağım.”



- Türkiye’nin sizin için önemi nedir?

Marmaris bizim için çok kritik. Eğer Türkiye’den istediğimiz puanları alarak ayrılamazsak, tabii ki şampiyonluk şansımız hayli azalacak. Ama Türkiye gibi zorlu parkura sahip bir rallide her şeyin olabileceğini biliyoruz. Geçen sene de bunu yaşadık. Geçen sene Türkiye Rallisi’ne geldiğimiz zamanla bu yılı kıyasladığımda geçen sene de yine şampiyonada gerideydik. Ama bu sene biraz daha gerideyiz. Bu sebeple tabii ki çok rahat değiliz. Ancak geçen senenin bize gösterdiği, her şeyin mümkün olduğu. Oradan çıkıp şampiyon olmuştuk. Bu sebeple rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki kendime ve şampiyonluk şansıma hâlâ inancım kuvvetli.”



- Bu sene daha korumacı mı olacaksınız, yoksa riski mi alacaksın?

“Marmaris hem aracın hem de kendinizin limitlerini zorlayabileceğiniz türden bir ralli değil. Çok zorlu bir parkura sahip. Önce rallide kalmak zorundasınız. Tabii ki şanslı da olmak zorundasınız. Büyük kayaların size denk gelmemesi lazım. Yani Türkiye’de kontrolü her zaman elinizde tutma şansına sahip değilsiniz. Fakat şampiyonluk için yola devam etmek istiyorsak Marmaris’ten iyi puanla ayrılmak benim için yeterli değil. En yüksek puanı almalıyım.”

Heyecan başladı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi’nin Marmaris’te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi.

Muğla’nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatmaya başladı.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan’daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Bu etapta sürücüler 4,70 kilometre kat ederek hem teknik hem de süratli kısımlarda araçlarını ve becerilerini test etti.