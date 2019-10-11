İzlanda-Fransa maçına Misli.com’da canlı oyna

İZLANDA – FRANSA MÜCADELESİNE MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA!

Arnavutluk maçında sürpriz bir yenilgi yaşayan İzlanda, grubun favori ekibi Fransa’yı konuk ediyor. Gruptaki tek mağlubiyetini Millilerimize karşı alan Fransa takımında, etkili oyuncuları Mbappe oynamayacak. Hafta sonu sakatlık geçiren as kalecileri Lloris,de bir diğer önemli eksikleri. Bunların yanı sıra Ferland Mendy, Umtiti, Aymeric Laporte, Pogba da bu mücadelede forma giyemeyecek. Kaybetmeleri durumunda işleri iyice zora sokacak olan İzlanda, zorlu mücadeleden puan alarak ayrılma amacında.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Aralarında oynadıkları son 5 maçın 4’ünü konuk ekip Fransa kazandı.

İzlanda’nın son 4 maçından 3’ü berabere bitti.

Fransa son 10 maçında sadece 2 mağlubiyet aldı (8G).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin %33’lük kısmı, karşılaşmadan Fransa’nın galip ayrılacağı düşüncesinde (MS 2).

Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunları da “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi / Deplasman – Toplam Gol ALT/ÜST” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Gruptaki tek mağlubiyetini Millilerimiz karşısında alan Fransa, 6 maçta 15 puan topladı. Horozların başı sakatlıklar nedeniyle hayli sıkıntılı. As kalecileri Lloris dışında savunmadan Ferland Mendy, Umtiti ve Aymeric Laporte, orta alandan Pogba, hücum hattında ise Martial ve Dembele sakatlıkları nedeniyle yok. Kylian Mbappe de sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea dahil edildi. Galatasaray’dan Nzonzi, Nabil Fekir, Lacazette gibi isimler de kadroya çağrılmadı. İlk maçta rakibine 4 atan Fransa eksik isimlere rağmen geniş kadro rotasyonuyla dikkat çekiyor. Sakat oyuncuların yokluğunda Pavard, Varane, Kante, Matuidi, Griezmann, Lemar, Coman gibi iyi seçenekleri var. Arnavutluk deplasmanında son 10 dakikada yediği gollerle sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılan İzlanda, önemli bir yara aldı. Onlarda da orta alandan kaptan Aaron Gunnarsson ile forvetten Björn Sigurdarson sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Başkent Reykjavik’te oynanacak 90 dakikada kadro kalitesiyle Fransa’yı 3 puana yakın görüyorum.