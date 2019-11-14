İzlandalıların Marciniak üzüntüsü

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Haziran ayındaki maçta İzlanda'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği, Eskişehir'de oynanan 2017 Ekim'indeki karşılaşmada ise 3-0 mağlup ettikleri vurgulandı. Marciniak yönetiminde ay-yıldızlılara karşı hep kazandıklarına dikkat çekilerek, bu kez deneyimli ismin düdük çalmayacak olması hayıflanılarak dile getirildi.

Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı diğer maçlarında da İzlanda Milli Takımı'nın hiç kaybetmediği belirtilerek, bu kez Türkiye ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Anthony Taylor'un yöneteceği, İngiliz hakemin ilk kez bir İzlanda maçında sahaya çıkacağının altı çizildi.