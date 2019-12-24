İzmir takımlarının bu hafta bileği bükülmedi

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 16. hafta geride bırakılırken, bu liglerde boy gösteren 4 İzmir takımı Göztepe, Altay, Altınordu ve Menemenspor, ilk yarının son haftası öncesi rakiplerine boyun eğmeyerek sahadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, TFF 1. Lig’in 17. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Altınordu ve Menemenspor, Bornova Stadyumunda kozlarını paylaşacak.



Göztepe’de işler tıkırında

Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. 9. dakikada Jerome ve 61. dakikada Halil’in golleriyle galibiyete ulaşan Göz Göz, hem Bornova Stadyumundaki son maçını kazandı hem de 17 yıl aradan sonra Galatasaray’ı sahadan eli boş gönderdi. Göztepe, bu kritik galibiyetle haftayı 23 puanla 9. sırada kapattı. Sarı - kırmızılılar, ligde ilk yarının son haftasında lider durumunda bulunan Sivasspor’a konuk olacak.



Altay’ın Kralı, Erzurum deplasmanını ısıttı

TFF 1. Lig’de mücadele eden Altay, zorlu Erzurumspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. 4. dakikada Leandriho ile öne geçen siyah beyazlılar, 11. dakikada Pote’nin golüne engel olamasa da 21. dakikada golcüsü Paixao ile tekrar öne geçti. 54. dakikada tekrar sahneye çıkan Paixao, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Altay, bu galibiyetle haftayı 23 puanla 9. sırada tamamladı. Siyah - beyazlılar, ligde haftaya Giresunspor’u konuk edecek.



Menemenspor koptu gidiyor

TFF 1. Lig’de büyük bir çıkış yakalayan Menemenspor’un konuğu ise Bursaspor’du. Menemenspor, iyi oynadığı anlarda Seleznyov’un golüyle topu ağlarında görerek büyük bir şok yaşarken, devre arasında yapılan konuşma sarı lacivertlilerin rüzgarı tersine çevirmesine yetti. İkinci yarıda düdüğün çalmasının ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Menemenspor, 66. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ve 75. dakikada Ali Özgün ile maçı çevirdi. Güçlü rakibini İzmir’den puansız yollayan sarı lacivertliler, 10 maçlık yenilmezlik serisi elde etmesinin yanı sıra, haftayı 28 puanla 2. sırada kapatarak Süper Lig’e yükselme yolunda önemli bir adım attı. Menemenspor, ilk yarının son maçında İzmir derbisinde Altınordu’nun konuğu olacak.



Altınordu 1 puana razı

TFF 1. Lig’de 16. haftanın son maçında Altınordu, Giresunspor deplasmanındaydı. Kırmızı - lacivertliler, 61. dakikada Anıl Koç’un fırsatçılığı sonucu gelen golle 1-0 öne geçerken bu skoru sadece 4 dakika koruyabildi. 65. dakikada Rusescu’nun golüne engel olamayan Altınordu, son dakikalarda gol aramaya devam etse de bu çabalarına karşılık bulamadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Giresunspor deplasmanında 1 puanla ayrılan kırmızı - lacivertliler, 16. haftayı 15 puanla 14. sırada tamamladı. Altınordu, ligin 17. haftasında İzmir derbisinde Menemenspor’u ağırlayacak.