İzmirli İbrahim dünyanın zirvesinde

Daha önce kendi adını taşıyan The Çolak hareketini cimnastik literatürüne sokan, geçen yıl İskoçya'da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkemize bu branştaki ikinci ve en büyük madalyayı getiren 24 yaşındaki İbrahim, bu kez dünyanın zirvesine çıktı. Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Halka aletinde finale ilk sırada kalan İbrahim, finalde de 14.933'lük derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken kariyerinin ilk olimpiyat vizesini de aldı.

Aynı şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde ilk başaran İzmirli sporcu Ferhat Arıcan'ın üst üste ikinci olimpiyat vizesini almasıyla gururlanan ülkemiz, İbrahim'in hem altın madalya kazanması hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almasıyla çifte sevinç yaşadı. Altın madalya töreninde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek vermek için asker selamı veren genç sporcu, ilk açıklamasında, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda ilk altınını aldım. Çok mutluyum. Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum" diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'ndan yarın İzmir'e dönecek milli sporcular İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Yunus Emre Gündoğdu için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.

4 MADALYANIN 3'Ü İZMİR'DEN

ÜLKEMİZİN erkekler artistik cimnastikte Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda tarihinde kazandığı 4 madalyanın 3'ü İzmirli sporculardan geldi. Artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyayı 2008 yılında barfikste bronz alan Ümit Şamiloğlu kazanırken, İbrahim Çolak, Ağustos 2018'de İskoçya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda halkada gümüş madalyayı boynuna taktı. Ferhat Arıcan, geçen nisan ayında Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda paralel aletinde bronz madalyaya ulaştı. İbrahim, Dünya Şampiyonası'nda da altın alarak ülkemiz adına tarihin en büyük başarısını kazandı. Ferhat, spor hayatını Göztepe'de, İbrahim ise Şavkar Cimnastik Kulübü'nde sürdürüyor.