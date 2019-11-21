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21.11.2019 - 13:15 | | MALATYA (AA)

Jahovic iddialı konuştu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanıp, ligin üst sıralarını zorlayacaklarını savundu.

Jahovic iddialı konuştu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Sarı-siyahlı takımın forvet oyuncusu Adis Jahovic, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Ligde son 5 karşılaşmada mağlubiyetlerinin olmadığını hatırlatan Jahovic, "Son 2 maçı deplasmanda oynadık. İkisinden de üçer puanla dönebilirdik. Kasımpaşa maçında rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra son dakikada yediğimiz bir gol var. Göztepe maçında bir topumuz direkten döndü. O maçları galibiyetle bitirebilirdik ama şu an önümüze bakacağız. Önümüzde Fenerbahçe karşılaşması var. Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp, üst sıraları zorlayacağız" dedi.

"Fenerbahçe çok iyi bir takım, taktiksel olarak da sahada iyi duruyorlar." diyen Jahovic, "Biz yine aynı sistemimizi, mantaliteyi sahaya süreceğiz. Bu maçı kazanarak, üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Performansında bir düşüş var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Jahovic, "Benim performansımdan öte takımın performansı önemli. Bazı futbolcular düşüş yaşayacaktır ama ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra Göztepe maçını boş geçtim. Burada konuşmamız gereken önemli şeylerden biri Yeni Malatyaspor'un performansı, takımın maç kazanması. Ben gol atarım atmam ama önemli olan takımımızın kazanmasıdır." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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