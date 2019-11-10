Jailson için ellerini ovuşturuyorlar

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Futbolcunun sarı-lacivertlilere gelmeden önceki kulübü Gremio’nun, bu transferi dört gözle beklediği ortaya çıktı.

Brezilya basınındaki haberlere göre Gremio Kulübü, futbolcunun haklarının yüzde 20’sini elinde bulunduruyor. Jailson’un transferinden bu oranda bir payı kasasına koyacak olan kulübün, uluslar arası bir transfer durumunda ayrıca FIFA Dayanışma Bedeli’yle de bir miktar kazancı olacak.

1.3 milyon euroluk piyango

Gremiolu yetkililerin, Çin veya başka bir ülkeye gidişinin gerçekleşmesi durumunda, 1.3 milyon euroyu kasalarına koyacaklarını hesapladıkları belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde, Çin’den bir ekibin 10 milyon euroluk teklifi olduğu yazılmıştı.