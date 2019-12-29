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HaberlerFenerbahçe Haberleri Jailson o golü anlattı! "Uzaktan attığım bu gol..."
29.12.2019 - 21:06 |

Jailson o golü anlattı! "Uzaktan attığım bu gol..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 30 metreden şık bir gol atan Jailson maç sonu açıklamalarda bulundu. Jailson, "Tanrı'ya şükürler olsun pozitifi bir skorla ayrılıyoruz ve yarışta devam ediyoruz. Tatilden sonra yarışta olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Jailson o golü anlattı! "Uzaktan attığım bu gol..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 30 metreden şık bir gol atan Jailson maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz gerekiyor. Bugün herkes 90 dakika elinden geleni yaptı. Tanrı'ya şükürler olsun pozitifi bir skorla ayrılıyoruz ve yarışta devam ediyoruz. Tatilden sonra yarışta olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Gol için çok mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun uzaktan attığım bu gol de galibiyeti getirdi. Takım olarak iyiydik, bu gol kazandırdı ve yola devam ediyoruz."

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