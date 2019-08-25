Jailson: "Yediğimiz golde hata yaptık"

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Jailson açıklamalarda bulundu.

"Yediğimiz golde hata yaptık"

"Maçın ne kadar zor olacağını biliyorduk. Takımı, galibiyet için savaşması nedeniyle tebrik ediyorum. Sonradan girenler de oldukça önemli katkı sağladı. Nerede oynadığımın bir önemi yok. Yediğimiz golde hata yaptık ama sonrasında takım olarak iyi bir geri dönüş sağladık. Geçen sezon hakkında konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin hedefi en üst sırada olmak."

Zanka ise maç sonu, "Sanırım Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor. İyi oynamadığımızda, işlerin iyi gitmediğinde de kazanmamız gerekiyor. Kazanarak taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.