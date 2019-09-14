Gustavo'dan Jailson’a yakın ilgi

Teknik direktör Ersun Yanal’ın performansından memnun olduğu ve joker gibi kullandığı Jailson’a takım içerisinde de yakın ilgi var. Hem stoper hem de defansif orta saha olarak değerlendirilen 24 yaşındaki oyuncu, yeni transferler Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu’nun gözetiminde duruyor. İdmanlarda vatandaşı Gustavo ile yan yana olan Brezilyalı Jailson, kaptan Emre ile de iyi anlaşıyor.

Emre’nin İtalyanca bildiği için Portekizce konusunda yakın olması Jailson ile Emre’yi yakın tutuyor.