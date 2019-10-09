'Jailson'un tercihi değil'

İRFAN KURTULMUŞ

Fenerbahçe’nin Danimarkalı milli stoperi Mathias ‘Zanka’ Jörgensen, Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi, sezon başından bu yana savunmada birlikte görev aldıkları Brezilyalı oyuncunun tercih etmediği bir mevkide oynadığını, buna rağmen bir iki şanssızlığın dışında başarılı olduğunu savundu, takımın şampiyonluğa ulaşması için herkesin var gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Zanka, EURO 2020 grup elemelerinde önümüzdeki cumartesi günü kendi sahasında İsviçre ile karşılaşacak olan Danimarka’nın kamp yaptığı liman kenti Helsingör Marienlyst Hotel’de sorularımızı içtenlikle cevaplarken, Fenerbahçe’nin bu sene şampiyon olması için var gücüyle mücadele ettiklerini söyledi.

Otel lobisinde Türkçe olarak ‘Merhaba, Nasılsın?, İyiyim, Sen nasılsın?” gibi Türkçe kelimelerle hal hatır soran Danimarkalı savunmacı, Türk kültürüne, insanına ve yemeklerine büyük bir hayranlık duyduğunu, özellikle ‘Mantı’ ile ‘Çay’ı’ çok sevdiğini belirtti.

Fenerbahçe kulübünde çok iyi karşılandığını söyleyen Zanka, yeni bir kulüp ve yeni bir kültüre adapte olmaya çalıştığını, İstanbul’un şimdiye kadar yaşadığı şehirlerin çok ötesinde, hayal ettiğinden de büyük bir şehir olduğunu ifade etti.

Büyük geleneklere ve tarihe sahip olan Fenerbahçe’nin var olan kültürüne uyum sağlamanın önemini vurgulayan Zanka, takımın iyi bir ahenk içinde olduğunu, kulüpte ve takımda İngilizce bilen çok kişinin bulunması nedeniyle zorluk çekmediği gibi kendisinin de Türkçe öğrenmeye odakladığını söyledi.

Hedef şampiyonluk

Fenerbahçe’nin bu sezon şampiyon olması için takımda herkesin var gücüyle mücadele ettiğinin altını çizen Zanka, geçen senenin iyi gitmemesinin ağırlığını herkesin hissettiğini ve uzun süredir şampiyon olamamanın camiayla kulüpte kimseyi gururlandırmadığını işaret etti. Yeni bir takım olduklarını ve her geçen gün daha iyiye doğru gittiklerini ifade eden Zanka, ligin 7.haftasında üst sıralarda olmalarının arzulanan bir tablo olduğunu, sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi için zirveyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Taraftarların çok mükemmel ve beklentilerin yüksek olduğunu, Fenerbahçe gibi büyük bir tarihe sahip kulüpte bunun da normal olduğuna değinen Zanka, takım ve kulüp için oynayan formasının hakkını veren futbolcuyu taraftarın bağrına bastığını kaydetti. Sarı-lacivertli takımda savunmanın ortasında birlikte görev yaptığı Jailson’un pek tercih etmediği mevkide oynadığına değinen Zanka, Brezilyalı savunmacının bir iki şanssızlığının dışında beraber iyi oynadıklarını kaydetti.

‘Böyle yıldızlar yoktu’

İngiltere Premier Ligi’nin dünyanın en kuvvetli liglerinden birisi olduğunu herkesin kabul ettiğini söyleyen Zanka, ancak oynadığı takımlarda Fenerbahçe’deki gibi yetenekli, yıldız futbolcunun olmadığını, eski Chelseali Moses, Max Kruse, Vedat Muriç ve herkesin bildiği Emre Belözoğlu ile sarı-lacivertli kulüpte forma giymesinin kulübün büyüklüğünü gösterdiğini belirtti.

‘Kendimi göstermeliydim’

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kusursuz oynamasının nedenleri arasında bu karşılaşmanın kulüp, takım ve kendi için çok özel olmasının geldiğini belirten Zanka, “Kulüpte herkes bu maçın önemini, nasıl oynamam ve davranmam gerektiğini, kısaca her şeyi detaylıca anlattı. Ben de böyle özel ve çok önemli bir derbi maçında iyi bir savunma oyuncusu olduğumu göstermemin ikili düelloları kazanmamın önemli olduğu bilinciyle varımı yoğumu ortaya koyarak mücadele ettim. Bu maçtan sonra İstanbul’da nereye gitsem popülerliğimin arttığını görmem beni mutlu etti” dedi.