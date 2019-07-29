29.07.2019 - 09:47
James Nunnally, Shanghai Sharks ile anlaştı
Bir dönem Fenerbahçe forması hiyen James Nunnally Çin ekibi Shanghai Sharks ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra NBA'de Minnesota Timberwolves ve Houston Rockets'ta forma giyen, son olarak Olimpia Milano'da oynayan James Nunnally, yeni sezonda Çin'de oynayacak.
ABD'li basketbolcunun Çin'e gittiği ve Çin Ligi takımlarından Shanghai Sharks ile yakın zamanda sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fenerbahçe Beko'nun bir başka eski oyuncusu Ekpe Udoh da Çin'e gidip Beijing Ducks takımına transfer olmuştu.