Jan Vesely'den kötü haber geldi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler



Fenerbahçe Beko’nun yıldız ismi Jan Vesely sakatlık sıkıntısıyla mücadele ediyor. Çekya basınına düşen haberlerde, Vesely’nin sakatlandığı ve eylül ayında Çin’de yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası’nda yer alamayacağı belirtildi.

Tecrübeli pivot da haberleri doğrulayarak, sakat olduğunu bildirdi,. Çekya Basketbol Federasyonu’na yaptığı açıklamada, “Maalesef, Dünya Şampiyonası’nda yer alamayacağım. Sağlığımız her zaman daha önemlidir. Ocak ayından beri devam eden bir sıkıntı var ve beni endişelendiriyor. Daha sıkıntılı bir durum olabilirdi eğer kupaya gitseydim. Çok zor bir karar. Ben oynamak istiyorum. Çok denedim kendimi, dikkat ettim. Önümüzde uzun bir kariyer var. Bunları düşünmeliyim” diye konuştu.



29 yaşındaki oyuncu, sağlık sorunlarının oynamasının önüne geçtiğini ekledi. Vesely şu anda adım adım ilerlediğini ve yeni sezona hazır hale gelmeye çalıştığını da ifade etti.