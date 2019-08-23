Jardim’den Falcao açıklaması



Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Portekizli teknik adam “Falcao oynamayacak çünkü sakat. Dünkü antrenmanda durumunu gördüm, ayağında ağrıları var. Takımdan ayrılmak istiyor olsa da, sakat olmamış olsa çıkıp oynardı. Kendisi tam bir profesyonel” dedi.



Lyon karşısındaki ilk maçta cezası nedeniyle oynamayan Kolombiyalı forvet, Metz maçının kadrosuna da sakat olduğu gerekçesiyle alınmamıştı. Kırmızı-beyazlıların üçüncü maçında da Nimes karşısında sakat olduğu için forma giyemeyecek.