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Haberler Fransa Ligue 1Jardim'in koltuğu tehlikede
16.09.2019 - 09:01 |

Jardim'in koltuğu tehlikede

Radamel Falcao'yu Galatasaray'a satan ve ligde kötü günler geçiren Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'i koltuğu tehlikede.

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Fransa Ligi'nin 4. haftasında evinde Marsilya'ya 2-0 öne geçmesine rağmen 4-3 mağlup olan Monaco'da Leonardo Jardim ismi tartışılıyor.

Falcao'yu Galatasaray'a sattıktan sonra kadrosuna Ben Yedder, Slimani ve Kevin Augustin gibi yıldızları katan Monaco'da kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Jardim olarak gösterildi.

Yönetimin, gelen kötü sonuçların ardından Jardim konusu için toplanacağı ve bir karar alınacağı öğrenildi.

Jardimin koltuğu tehlikede

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