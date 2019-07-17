Jean Michael Seri kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Seri hangi mevkide oynuyor?

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ile ilgili bugün oldukça çarpıcı bir transfere imza attı. Cimbom, Fulham'ın yıldız orta saha oyuncusu Jean Michael Seri için görüşmelere başlandığını duyurdu. Peki Jean Michael Seri kimdir ve hangi mevkide oynuyor?



JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?



Jean Seri (d. 19 Temmuz 1991), Fildişi'li futbolcudur. Premier Lig ekiplerinden Fulham'da oynuyor. İngiliz kulübüne 30 milyon euro transfer bedeliyle transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 1 gol 3 asistle oynadı.



Yıldız oyuncunun Fulham ile sözleşmesi 2022'de sona eriyor.



CİMBOM'DAN SERI İÇİN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray, Jean Michael Seri için beklenen açıklamayı yaptı ve Seri için Fulham ile görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte Cimbom'un açıklamasının tam metni...



"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."