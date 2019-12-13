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13.12.2019 - 09:13 |

Jeremain Lens’e sürpriz talip

Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Feyenoord, devre arasında Jeremain Lens için Beşiktaş'a 1.2 milyon Euro teklif yapacak.

Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Feyenoord, devre arasında Lens için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Henüz aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Hollanda ekibinin, 1.2 milyon Euro’luk bonservis teklifi yapacağı öğrenildi.

Lens, eski hocası Advocaat ile pek çok takımda beraber çalışırken, bu ikili en son Fenerbahçe’de beraber görev yapmıştı.

Jeremain Lens’e sürpriz talip

Jeremain Lens’e sürpriz talip

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