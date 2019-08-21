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HaberlerBeşiktaşJeremain Lens'e talip var
21.08.2019 - 08:46

Jeremain Lens'e talip var

Beşiktaş'ta gözden düşen ismlerden olan Jeremain Lens için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi. Ülkenin dev ekiplerinden olan PSV'nin tecrübeli oyuncunun peşinde olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Hollanda basınından Nos Sport'ta yer alan habere göre Lozano'yu Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV'nin bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i düşündüğü öne sürüldü. Hollanda devinin bu mevki için bir genç oyuncu Ritsu Doan olmak üzere 4 de tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı ve Lens'in de bu isimler arasında olduğu kaydedildi. Haberde Hollanda ekibinin iki ofansif oyuncuyu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Jeremain Lense talip var

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