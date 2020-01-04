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04.01.2020 - 09:34 | | SPORX

Jesualdo Fereira: Quaresma'yı istiyoruz

Santos'un hocası Jesualdo Fereira, eski öğrencisi Ricardo Quaresma'yı takıma görme isteği ile ilk kez konuştu.

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un başına geçen Jesualdo Ferreira, eski öğrencisi Ricardo Quaresma konusundaki isteğini ilk kez açıkladı.

Yakın zamanda Quaresma'yı Santos'a kazandırmak istediği haberleri çıkan Fereira, bu kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Deneyimli çalıştırıcı açıklamasında, "Burada herkes Quaresma'yı çok seviyor. Hatta benden bile fazla. Benim Ricardo'yu takımda görmek istediğimi söylememe gerek yok. Kulübün fikri herşeyden önce geliyor." sözlerini kullandı.

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Jesualdo Fereira kendisinden çok kulübü Santos'un Ricardo Quaresma'yı istemesinin önemli olduğunu belirterek, "Yönetim Kurulu'yla da konuştum, bu isteğimizden haberleri var. Eğer kulüp de isterse harekete geçilecektir" ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Quaresma, 2006 ve 2008 sezonunda Jesualdo Fereira yönetimindeki Porto'da şampiyonluk yaşamıştı.

Jesualdo Fereira: Quaresmayı istiyoruz

Jesualdo Fereira: Quaresmayı istiyoruz

 

 

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