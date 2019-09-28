Jhon Viafara futbolcuydu, uyuşturucu taciri oldu

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kolombiyalı eski milli futbolcu Jhon Viafara hakkında, ülkesinin yargısı tarafından karar verildi. İngiltere’de Southampton, İspanya’da Real Sociedad gibi takımlarla bir dönem Avrupa’da da top koşturan Viafara, aktif futbolculuk kariyerini dört yıl önce sonlandırdı.

Kolombiya’dan ABD’ye kokain

Ülkesinde bir süre önce gözaltına alınan eski futbolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yargılandı. Kolombiya’dan Orta Amerika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne kokain ticareti yaptığı belirtildi.

Birkaç gün içinde gönderilecek

ABD yargı birimlerinin kendilerine iade edilmesini istediği Viafara için ülkesindeki yüksek mahkeme kararını verdi ve kendisinin ABD’ye iade edilmesini onayladı. Son yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde iade işleminin gerçekleşeceği belirtildi.

Nihat’ın eski takım arkadaşı

Kolombiya Milli Takımı’nın formasını 43 kez giyen ve 1 de gol atan Jhon Viafara’nın yolu, eski Türk futbolcu Nihat Kahveci ile de kesişti. 2005-06 sezonunda Real Sociedad’ın kadrosunda yer alan ikili, bir çok maçta birlikte forma giydi.

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