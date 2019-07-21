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21.07.2019 - 08:00

Joker adam Tolga Ciğerci

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci mutluluğu yaşanıyor. Yaklaşık 1 yıl süren sakatlığını tamamen atlatan ve yeni sezonla beraber sözleşmesi uzatılan Tolga, kamp döneminin yıldızlarından oldu.

Joker adam Tolga Ciğerci

Hem Boluspor hem de Bursaspor ile yapılan hazırlık maçlarında etkili bir görüntü çizen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne girmeyi başardı. Hatta, teknik heyet tarafından joker futbolcu gibi görülen 27 yaşındaki yıldız, birçok farklı mevkiide oynamasıyla herkesi rahatlattı.

Özellikle son oynanan Bursaspor maçında bu durum görüldü. Karşılaşmaya sağ bek başlayan deneyimli yıldız, daha sonra kanatlara geçti. Ardından belli bir dakikadan sonra orta sahada merkeze geçen Tolga’nın fiziksel olarak da gitgide daha iyiye gitmesi yüzleri güldürdü.

Daha önce Monchengladbach ve Galatasaray’da da birçok mevkiide oynamasıyla bilinen Tolga Ciğerci, yeni sezonda ciddi süreler alacak.

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