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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Jong, 86 milyon euro karşılığında Barcelona'da!
23.01.2019 - 20:41 | | AA

Jong, 86 milyon euro karşılığında Barcelona'da!

La Liga devi Barcelona Ajax'ta forma giyen Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Jong, 86 milyon euro karşılığında Barcelona'da!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Ajax'ta forma giyen Frenkie de Jong'u 75 milyon euro (Yaklaşık 452 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında gelecek sezon için transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bonservisi konusunda Ajax ile 75 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığı, sözleşmede performansa bağlı 11 milyon euroluk ek ödeme maddesinin de yer aldığı belirtildi.
Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan De Jong, kulüpler arasındaki anlaşma gereği sezon sonuna kadar Ajax'ta forma giymeye devam edecek.
Avrupa'nın genç yetenekleri arasında gösterilen orta saha oyuncusu, bu sezon Ajax formasıyla 28 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

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