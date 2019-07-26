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26.07.2019 - 11:45| İSTANBUL, (DHA)

Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, daha önce de Türkiye'de forma giyen oyun kurucu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Gelecek sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Yunanistan'ın AEK takımının formasını giyen 29 yaşındaki Jordan Theodore'u kadrosuna kattığını açıkladı.


Amerikalı oyun kurucu geçen yıl AEK formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 9.4 sayı, 2.4 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Theodore, 2016-2017 sezonunda Teksüt Bandırma BK forması giymiş ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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