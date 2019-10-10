Lyon ters köşe! Mourinho başka kulüple anlaşmış...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni durağı sürpriz bir biçimde ortaya çıktı. Şu anda teknik direktör Slyvinho ile yollarını ayıran Olympique Lyon, Mourinho’nun kapısını çaldı.

Fransa basınına göre, Mourinho bu teklifi kabul edemedi zira yeni kulübüyle şimdiden anlaştığı için böyle bir durum olmadı. O.Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, Portekizli teknik adamla anlaşamadıklarını çünkü tecrübeli çalıştırıcının çoktan bir kulüple temasa geçtiğini söyledi.

Aulas, “Kendisiyle SMS yoluyla iletişime geçtik. Ancak görüşmeyi kabul etmedi. Çünkü çoktan yeni kulübü seçmişti” dedi. Ancak Lyon Başkanı kulüp ismi vermedi.