Josef de Souza: Fenerbahçe'yi dönmeyi çok istiyorum

Fenerbahçeli eski futbolcu Josef de Souza, Brezilya basınına verdiği röportajda sarı lacivertli takımı unutamadığını ve bir gün geri dönmek istediğini açıkladı.

Brezilya ve Suudi Arabistan futbolunu da kıyaslayan Josef de Souza'nın, Brezilya basınına verdiği röportajdan önemli kesitler şu şekilde:

SUUDI ARABİSTAN FUTBOLU BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ SEVİYEDE

Suudi Arabistan futbolu iyi seviyede. Ben daha düşük seviyede olduğunu düşünmüştüm ama yabancı sayısının artması takımların kalitesini de belli anlamda yukarıya taşıdı. Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Ittihad takımları buradaki büyük kulüpler. Diğer takımlar da çok fazla potansiyele sahip. Sahaya 7 yabancıyla çıkabiliyorlar. Brezilya Ligi'ne göre daha düşük seviyede olduğunu düşünmüştüm ama bugün baktığımızda hiç de öyle değil.

UMARIM BİR GÜN FENERBAHÇE'YE DÖNERİM

Fenerbahçe taraftarlarının bana duyduğu sevgi inanılmaz. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı büyük sevgim var. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadım. Belki şampiyonluk yaşayamadım ama buna rağmen taraftarların bana duyduğu sevgiyi görebiliyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Umarım bir gün Fenerbahçe'ye dönerim. Belki aniden bir futbolcu, belki de teknik heyet pozisyonunda yardımcı olarak geri dönmeyi çok isterim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum.