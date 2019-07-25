Josef de Souza İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'nin yolunu tutan Josef de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sıradaki durağının İstanbul olduğunu belirtti. Şu anda Viyana'da bulunan Josef, "Vienna ✈️ Istanbul" paylaşımıyla heyecan yarattı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilen orta saha oyuncusu için görüşmelerin sürdüğü haberleri çıkmıştı. Ayrıca defansif orta saha arayan Fenerbahçe de eski oyuncusuna yeniden sıcak bakabilir.

Josef'in İstanbul'a gelişinin perde arkası önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bir de uçak bileti paylaşımı