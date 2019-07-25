Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeJosef de Souza İstanbul'a geliyor
25.07.2019 - 09:19

Josef de Souza İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'nin yolunu tutan Josef de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 

Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sıradaki durağının İstanbul olduğunu belirtti. Şu anda Viyana'da bulunan Josef, "Vienna ✈️ Istanbul" paylaşımıyla heyecan yarattı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilen orta saha oyuncusu için görüşmelerin sürdüğü haberleri çıkmıştı. Ayrıca defansif orta saha arayan Fenerbahçe de eski oyuncusuna yeniden sıcak bakabilir.

Josef'in İstanbul'a gelişinin perde arkası önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bir de uçak bileti paylaşımı

Josef de Souza İstanbula geliyor

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
De Ligt değil; Merih başrolde
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe Mert Çetin transferini bitiriyor
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Borcumu ödemek istiyorum

Borcumu ödemek istiyorum

Çizme yolunu Pandev açtı

Çizme yolunu Pandev açtı

‘Jardel vakası olmayacak’

‘Jardel vakası olmayacak’

Fenerbahçe Mert Çetin transferini bitiriyor

Fenerbahçe Mert Çetin transferini bitiriyor

Sıradaki Haber