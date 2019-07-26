Josef De Souza'dan Falcao'ya heyecanlandıran yorum

Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sırada bulunan Radamel Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Falcao'nun Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma Fenerbahçeli eski futbolcu Josef de Souza 'Görüşürüz arkadaşım' şeklinde yorumda bulundu. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Souza'nın yaptığı bu yorum ikilinin Galatasaray'da buluşabileceğine dair tahminlere yol açtı.