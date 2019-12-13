Jota'dan Beşiktaş açıklaması: ‘Torunlarıma anlatacağım’

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Wolverhampton’ın yıldızı, “Bu durum beni gururlandırdı. İstatistikleri tam bilmiyordum. Gerçekten çok iyi oldu. Bu anımı torunlarıma anlatacağım ileride yaşlandığımda. Oyuna sonradan girip etki etmem bekleniyordu ve iyi bir etki bıraktım. 3 gol attığım için mutluyum” dedi.

Beşiktaş’a karşı çok iyi oynadığını vurgulayan Jota, “Çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç aldık. Bu durumumuzu devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.