13.12.2019 - 18:32 |
Jota'dan Beşiktaş açıklaması: ‘Torunlarıma anlatacağım’
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı 4-0’la geçen Wolverhampton’da maçın adamı olan Diego Jota, ilginç açıklamalar yaptı. İngiliz kulübünün internet sitesine konuşan Jota, attığı 3 golün kendisi için çok güzel olduğunu söyledi.
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Wolverhampton’ın yıldızı, “Bu durum beni gururlandırdı. İstatistikleri tam bilmiyordum. Gerçekten çok iyi oldu. Bu anımı torunlarıma anlatacağım ileride yaşlandığımda. Oyuna sonradan girip etki etmem bekleniyordu ve iyi bir etki bıraktım. 3 gol attığım için mutluyum” dedi.
Beşiktaş’a karşı çok iyi oynadığını vurgulayan Jota, “Çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç aldık. Bu durumumuzu devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.