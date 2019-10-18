Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran, sahalara daha gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¶nmek Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda sakatlanarak sahayÄ± terk eden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sosyal medyadaki hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

SÃ¼per Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maÃ§Ä±n 62. dakikasÄ±nda sakatlanarak oyundan Ã§Ä±kan ve sahalardan yaklaÅŸÄ±k 6 ay uzak kalacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Aytemiz Alanyaspor'un saÄŸ bek oyuncusu Juanfran, bir an Ã¶nce sahalara dÃ¶nmeyi arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. TakÄ±mÄ±yla baÅŸarÄ±lara imza atmak iÃ§in Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Juanfran, Alanyaspor'la gurur duyduÄŸunu kaydetti.

Alanya kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve insanlarÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini vurgulayan Juanfran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"MaÃ§larda sÃ¶ylenen Ä°stiklal MarÅŸÄ±'na olan saygÄ±ya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldÄ±m. AyrÄ±ca baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n iletiÅŸim tarzÄ± ve yaptÄ±klarÄ±yla Alanyaspor'u her geÃ§en gÃ¼n daha da yukarÄ±ya taÅŸÄ±masÄ± beni Ã§ok etkiledi. HocamÄ±zla, teknik ekibiyle ve tÃ¼m takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mla gurur duyuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her maÃ§Ä± kazanmak iÃ§in ellerinden gelenin hepsini sahaya yansÄ±tÄ±yorlar. 19 gÃ¼ndÃ¼r sahalara daha gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¶nmek ve TÃ¼rkiyeâ€™de geÃ§ireceÄŸim her gÃ¼zel gÃ¼n iÃ§in Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. En kÄ±sa zamanda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸimize ve hep birlikte tarih yazacaÄŸÄ±mÄ±za eminim."Â

Alanyaspor yÃ¶netiminden ziyaret

Ã–te yandan Alanyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nazmi YÃ¼ksel, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi Alanya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi'ne atanan Prof. Dr. HÃ¼seyin LakadamyalÄ±'ya 'hayÄ±rlÄ± olsun' ziyaretinde bulundu.Â

BaÅŸkan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ziyaretin anÄ±sÄ±na LakadamyalÄ±'ya Ã¼zerinde ismi yazan 07 numaralÄ± Alanyaspor formasÄ± hediye etti.