Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus Bayer Leverkusen maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Juventus Bayer Leverkusen maçı ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Juventus Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 1 HD'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Juventus: Szczesny ; Cuadrado - Bonucci - De Ligt - Alex Sandro ; Khedira - Pjanic - Matuidi ; Ramsey ; Higuain - Cristiano Ronaldo



Bayer Leverkusen: Hradecky, Wendell, S. Bender, Dragović, L. Bender, Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri, Havertz, Volland, Alario



