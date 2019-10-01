01.10.2019 - 19:07 |
Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla başlıyor. Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri de hiç şüphesiz Juventus Bayer Leverkusen maçı. Peki futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Juventus Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Juventus Bayer Leverkusen maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Juventus Bayer Leverkusen maçı ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Juventus Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 1 HD'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny ; Cuadrado - Bonucci - De Ligt - Alex Sandro ; Khedira - Pjanic - Matuidi ; Ramsey ; Higuain - Cristiano Ronaldo
Bayer Leverkusen: Hradecky, Wendell, S. Bender, Dragović, L. Bender, Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri, Havertz, Volland, Alario